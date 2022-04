Esporte Técnico vive situação inédita no comando do Vila Nova Atual sequência de oito jogos sem vitória é a pior do Tigre no comando de Higo Magalhães, em 58 partidas

O técnico Higo Magalhães, que está em sua primeira experiência como técnico por um clube profissional, vive o primeiro momento de pressão no comando do Vila Nova. Dos 58 jogos à frente do Tigre, os últimos oito terminaram sem vitória colorada. Com respaldo da diretoria, o treinador entende que precisa focar na busca das soluções para o time vilanovense voltar a vencer. ...