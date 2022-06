Esporte Técnico Zé Ricardo pede demissão e deixa o Vasco rumo ao futebol japonês Essa foi a segunda passagem do treinador por São Januário, ele somou 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas, e o Vasco vinha de sequência de dez partidas sem perder.

Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco da Gama. O clube anunciou que o treinador "solicitou o desligamento na manhã deste domingo [5]", após 25 partidas em seis meses no comando da equipe. Também deixam o clube o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. O treinador solicitou o desligamento após receber uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Jap...