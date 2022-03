Esporte Técnicos de Atlético-GO e Vila Nova esperam recuperar times para clássico da volta Umberto Louzer e Higo Magalhães terão apenas este domingo (20) para o trabalho regenerativo dos atletas e a segunda-feira (21) para um treino mais rápido, de ajustes do posicionamento

O Atlético-GO quebrou a invencibilidade do Vila Nova e garantiu vantagem no jogo de volta, na terça-feira (22), enquanto os vilanovenses ganharam novo ânimo, apesar da derrota, após o gol olímpico de Matheuzinho, aos 48 minutos do segundo tempo. A vitória por 3 a 2 neste sábado (19) teve um efeito diferente no lado atleticano, enquanto é vista de outra forma na banda...