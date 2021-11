Esporte Título em imagens: Aparecidense é 1ª equipe goiana campeã da Série D

O empate por 1 a 1 com o Campinense, neste sábado (13), garantiu à Aparecidense o título da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe é a primeira campeã nacional da temporada 2021 e levantou a taça no Anníbal Batista de Toledo. Veja imagens do repórter fotográfico Diomício Gomes da conquista.