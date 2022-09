As quartas de final da Taça das Favelas, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA), serão disputadas neste sábado (17), a partir das 8 horas, no Sesi Multiparque (Sesi Ferreira Pacheco). São quatro partidas no masculino e quatro no feminino, intercaladas na programação de jogos.

Neste sábado (17), as semifinais já estarão formadas. A final dos dois naipes serão disputadas no dia 8 de outubro, no OBA.

Enquanto a edição de 2022 chega à sua segunda fase eliminatórias - na semana passada, foram realizadas as oitavas - , as inscrições para a edição de 2023 estão abertas e são feitas no site.

Para a edição do próximo ano, na categoria masculina, os participantes precisam ser nascidos entre os anos de 2005 a 2009. Na categoria feminina, as atletas têm de ser nascidas a partir do ano de 2009.

Quartas de final da Taça das Favelas

Jogos serão neste sábado (17), no Sesi Multiparque (Sesi Ferreira Pacheco)

MASCULINO

8h: Orlando de Moraes x Vila Maria

10h: Jd. Bela Vista x Itaipu

12h: Vila Alto da Glória x Pontal Sul

14h: Colina Azul x Bouganville

FEMININO

9h: Gentil Meireles x Dona Íris

11h: Vila Maria x Guanabara

13h: Monte Azul x Carolina Parque

15h: Jd. das Cascatas x Jd. Califórnia