Esporte Taça das Favelas GO: Carolina Parque e Santa Luzia são campeões no Olímpico Um dos principais estádios do estado foi o palco de muito futebol e festas nas decisões masculina e feminina

A segunda edição da Taça das Favelas GO teve o Santa Luzia e Carolina Parque como campeões nas categorias masculina e feminina, respectivamente. As finais foram disputadas na tarde deste sábado (11), no estádio Olímpico. Na final feminina, o Carolina Parque venceu, de virada, o Residencial Itaipu, por 4 a 1 e ficou com o título. Jhulian marcou três gols no duelo....