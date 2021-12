Esporte Taça das Favelas tem disputa das semifinais neste sábado (4) Partidas do futebol feminino e masculino serão realizadas no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia

A Taça das Favelas chega a fase semifinal com jogos disputados na manhã deste sábado (4), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Quatro equipes femininas e quatro times masculinos entram em campo em busca de uma vaga na grande decisão. As atividades terão início com uma partida festiva entre os Amigos da Cufa (Central Única das Favelas) e os A...