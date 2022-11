Será decidida na tarde deste sábado (19), às 14 horas, na Arena Barueri, em Barueri (SP), a primeira edição da Taça das Favelas Nacional, o Favelão 2022. A equipe de Goiás está na disputa do título na categoria masculina. As finais, masculina e feminina, serão transmitidas pela TV Anhanguera.

A seleção goiana faz a decisão masculina contra São Paulo. Para chegar até a partida final, Goiás deixou para trás Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e o Rio de Janeiro.

Para o atacante Erik Cauan, de 17 anos, que representou o Residencial Itaipu na edição estadual da Taça das Favelas, esse é um momento que coroa um trabalho desde a etapa local da competição.

“Nós estamos fazendo um trabalho muito bom lá em nossa comunidade com a Cristiane, a Ludmila e o Neto (professores e coordenadores do projeto). Quero agradecer todos eles pela oportunidade para conseguir aparecer”, frisou o jovem jogador, que é lateral direito de origem, mas está jogando como atacante na fase nacional da Taça das Favelas.

“É uma experiência muito nova para nós, tivemos uma preparação muito boa e o resultado é estar na final. O futebol é muito importante para mim, pois na comunidade não existem muitas oportunidades e é muito bom poder aparecer”, destacou Erik Cauan. O jovem jogador é natural de Votuporanga, no interior de São Paulo, mas disse que tem muito orgulho de representar Goiás e o Residencial Itaipu.

O técnico da equipe goiana é Lindomar Alves, o Buião. Além de organizar a equipe taticamente e criar estratégias para os jogos, o treinador tem a função de tentar tirar a ansiedade dos jovens jogadores e passar tranquilidade para eles, pois muitos vivem uma experiência fora do habitual.

“Eles estão bastante impressionados com tudo o que está acontecendo. Mas vou arrumar uma forma de estar junto com eles, bater papo com todos e mostrar que eles precisam ter a consciência que a vida tem muitas coisas ainda para eles usufruírem”, comentou o treinador.

Buião enfatizou que os atletas da equipe goiana estão cientes da importância da vitrine da Taça das Favelas. “É uma oportunidade ímpar. Então, quando a gente tem essa chance, precisa fazer de tudo para segurá-la”, disse Buião.

A equipe de Goiás deverá iniciar a final com: Gabriel; Wesley Índio, Thiago, Marcos Antônio, Paulo Henrique e Kauã; Kaique, Bruno, Tristão, Maranhão e Erik Cauan.

O time goiano chegou a São Paulo na sexta-feira (18) e conheceu a comunidade de Heliópolis, maior favela de São Paulo.

Além da partida entre paulistas e goianos na final masculina do Favelão 2022, a outra partida do dia será disputada também com a presença de São Paulo. Desta vez, as paulistas decidem a competição feminina com as representantes das comunidades do Rio de Janeiro.

As duas partidas terão 30 minutos de duração para cada tempo. Se terminarem empatadas, as seleções campeãs serão conhecidas na disputa por pênaltis. A premiação financeira é a mesma para as duas seleções campeãs, que também levam para casa troféus com nomes de personalidades importantes para o desenvolvimento da Central Única das Favelas (CUFA), organizadora das competições pelo País.

A homenagem é feita para Jair da Matta, em vida, no troféu da categoria masculina, e para Marina Soares Athayde, em memória, na taça que será entregue para a equipe campeã entre as mulheres.