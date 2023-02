A Taça Goiás de Futebol Infantil, conhecida como Tacinha, teve seus primeiros campeões definidos nesta quarta-feira (22). O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa-GO) e disputado por equipes mistas. Um time de Goiânia e dois de Aparecida de Goiânia foram campeões na série Prata.

Pela categoria sub-11, o bairro do Jardim Itaipu venceu o Itatiaia por 9 a 2 para conquistar o título do torneio infantil. A final foi toda por equipes de Goiânia.

Por Aparecida de Goiânia, o Jardim Bela Vista venceu o Jardim Guanabara por 2 a 0 e foi campeão na categoria sub-15. No sub-13, o Jardim das Cascatas, também de Aparecida de Goiânia, foi campeão após vencer o Monte Azul, de Senador Canedo, por 2 a 1.

As decisões foram disputadas nesta quarta-feira na Arena Tacinha, montada no complexo esportivo João Rosa, no Parque das Amendoeiras.

Também foram definidos os times finalistas da série Ouro da Tacinha, que são os times com melhores campanhas durante a fase de classificação. As decisões da série Ouro serão disputadas no dia 4 de março no Sesi Multi Parque.

Confira as finais da série Ouro da Tacinha:

Sub-13 - 10h

Jd. Bela Vista (Aparecida de Goiânia) x Vila Brasília (Aparecida de Goiânia)

Sub-11 - 11h

Jd. Barragem (Águas Lindas) x Bairro Independência (Aparecida de Goiânia)

Sub-15 - 12h

Itaipu (Goiânia) x Setor Tocantins (Aparecida de Goiânia)