Os campeões da série Ouro da Taça Goiás de Futebol Infantil, a Tacinha, serão conhecidos neste sábado (4), em Goiânia. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa-GO) e disputado por equipes mistas. Dos seis finalistas por três categorias, quatro equipes são de Aparecida de Goiânia. Um time é de Goiânia e outro de Águas Lindas.

As finais da série Ouro serão disputadas neste sábado, a partir das 10 horas, no Sesi Multiparque (Ferreira Pacheco), no setor Santa Genoveva. As categorias são sub-11, sub-13 e sub-15. A entrada, a partir das 8h30, é gratuita.

A série Ouro é integrada pelos times de melhores campanhas, nas três categorias, durante a fase de classificação, que foi disputada no carnaval, entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Neste período, 120 jogos foram disputados. Jardim Itaipu (sub-11), Jardim das Cascatas (sub-13) e Jardim Bela Vista (sub-15) foram os campeões da série Prata.

“Estou preparada para mais um título, espero muito conquistar. Vamos jogar com raça e temos tudo para jogar bem essa final. Vou dormir bem hoje (sexta-feira, 3) e acordar bem amanhã (sábado, 4) para essa disputa. Não vai ser fácil, o time deles chegou na final por ter capacidade. Vamos tentar ganhar e celebrar muito”, comentou a meia Maria Fernanda, de 11 anos, que joga pelo Independência, de Aparecida de Goiânia, e vai decidir o título da categoria sub-11 contra o Jardim Barragem, de Águas Lindas, a partir das 11 horas.

“A Tacinha é um campeonato de alto nível, bem organizado. Vamos ter uniformes específicos para a final, juízes erraram pouco durante os jogos. Tudo foi muito bom”, salientou a jogadora, que está sendo observada pelo Atlético-MG e pode deixar o futebol goiano em breve.

As outras decisões serão entre Itaipu (Goiânia) x Setor Tocantins (Aparecida de Goiânia), a partir das 12 horas no sub-15; e a primeira final será no sub-13, a partir das 10 horas, entre Jardim Bela Vista (Aparecida de Goiânia) e Vila Brasília (Aparecida de Goiânia).