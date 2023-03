A Tacinha Vai de Boua chegou ao seu final na manhã do último sábado (4), com as partidas decisivas sendo disputadas no SESI Multiparque, em Goiânia. Em arena montada no estádio do clube, as três partidas finais da Série Ouro foram realizadas com gols e presença da torcida, que lotou as arquibancadas.

Ao todo, a competição teve 186 jogos realizados e as redes balançaram 976 vezes, sem contar as decisões nos pênaltis. Nas finais, dois confrontos foram para as penalidades máximas. Confira os resultados:

Sub 11 - Jardim Barragem (Águas Lindas) (4)1x1(3) Comunidade Independência (Aparecida de Goiânia)

Sub 13 - Jardim Bela Vista (Aparecida de Goiânia) 5x2 Vila Brasília (Aparecida de Goiânia)

Sub 15 - Itaipu (Goiânia) (5)1x1(3) Comunidade Tocantins (Aparecida de Goiânia)

A Tacinha teve a sua primeira edição em 2023. O projeto surgiu com o propósito de realizar uma competição de futebol sete society e que contou com o apoio da Federação Goiana da modalidade. A Tacinha conseguiu levar às comunidades do estado de Goiás a oportunidade de disputar uma competição com a estrutura de futebol profissional. Crianças e jovens de 10 a 15 anos participaram. E com o propósito de gerar inclusão, meninas e meninos puderam jogar no mesmo time.