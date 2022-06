O Goiás repetiu o feito de 1999 e conquistou a virada diante do RB Bragantino para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Após derrota no jogo de ida, o time esmeraldino bateu a equipe paulista, depois de longa disputa nos pênaltis, com 26 cobranças, por 9 a 8, após vitória de 1 a 0 no tempo regulamentar, na noite desta terça-feira (31), no Estádio Nabi Abi Chedid.

O único gol do triunfo esmeraldino com a bola rolando foi anotado pelo volante Matheus Sales, no final do 1º tempo. Nas penalidades, o goleiro Tadeu brilhou com cinco defesas.

Com a classificação, o Goiás repete o feito que conquistou na edição da Copa do Brasil de 1999. Na ocasião, o time goiano perdeu para o Santos por 2 a 1, no Estádio Serra Dourada. Na volta, na Vila Belmiro, a equipe esmeraldina venceu por 4 a 3, com dois gols, cada, de Aloísio Chulapa e Araújo. Essa era, até então, a única virada do clube alviverde como visitante após derrota na ida em 19 oportunidades.

O gol que levou a disputa para os pênaltis teve o dedo do técnico Jair Ventura. No último sábado (28), quando as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão, Matheus Sales foi a escolha do treinador após atuação ruim no 1º tempo e ajudou na melhora de desempenho do time, que buscou o empate com o RB Bragantino na etapa final (1 a 1).

A boa impressão fez com o que o jogador fosse o escolhido para o time titular em Bragança Paulista-SP, Danilo Barcelos era opção, mas o volante foi o escolhido.

Em um lance que começou do lado direito do ataque, Matheus Sales apareceu livre na área na ponta esquerda, recebeu passe de Nicolas e bateu no canto do goleiro Cleiton para marcar o primeiro gol dele pelo Goiás e que levou a decisão para os pênaltis, quando a equipe goiana garantiu vaga nas oitavas de final.

O time esmeraldino se junta a outros 15 times, entre eles o Atlético-GO, e aguarda sorteio das oitavas de final - confira todos os classificados no quadro ao lado. A definição dos confrontos da próxima fase da Copa do Brasil será feita na próxima terça-feira (7 de junho), na sede da CBF, a partir das 15 horas.

Um dia antes, o Goiás volta a campo pelo Brasileirão. Na segunda-feira (6), a partir das 20 horas, a equipe esmeraldina encara o Botafogo, no Engenhão, no encerramento da 10ª rodada