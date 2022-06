Esporte Tadeu celebra ‘noite mágica’ após pegar cinco pênaltis contra o Bragantino Goleiro foi destaque nas cobranças de pênaltis e foi decisivo para a equipe goiana a conquistar classificação às oitavas de final da Copa do Brasil

O goleiro Tadeu definiu como “noite mágica” a terça-feira (31) em que defendeu cinco cobranças de pênaltis na vitória do Goiás, por 9 a 8, nas penalidades, contra o RB Bragantino. O resultado ocorreu após triunfo goiano no tempo regulamentar, por 1 a 0, e também garantiu a classificação esmeraldina às oitavas de final da Copa do Brasil. Levanta a mão quem est...