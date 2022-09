O goleiro Tadeu, do Goiás, saiu na bronca com a arbitragem de Ramon Abatti Abel/SC e do VAR Rafael Traci/SC que atuaram no empate por 1 a 1 do time esmeraldino com o Flamengo. Na opinião do jogador esmeraldino, ele sofreu falta no lance que originou o gol de empate da equipe carioca, quando a partida estava 1 a 0 para o clube alviverde.

No lance, Tadeu disputou a bola com o zagueiro Léo Pereira. A bola sobrou para Matheus França, que fez o gol. O árbitro Ramon Abatti Abel/SC marcou falta, mas foi orientado por Rafael Traci/SC a revisar a jogada. Após revisão, a decisão foi alterada e o gol confirmado.

“Todo mundo viu, não tem polêmica. Foi falta, a bola estava na minha mão em pose minha, claramente o jogador cabeceou minha mão. Como vou segurar a bola se o cara segurar minha mão? Essa regra eu talvez não conheça, pode ser nova, eles talvez nem saibam dessa regra. Até impedimento em tiro de meta foi marcado. Difícil, difícil porque a gente fez um grande jogo. Vou ver agora, porque não conheço essa regra”, reclamou o goleiro Tadeu em entrevista ao Sportv.

Na opinião do goleiro, o Goiás merecia vencer. O time esmeraldino abriu o placar com Diego, aos 35 minutos do 2º tempo, e cedeu o empate três minutos depois.

“A gente mereceu o resultado, fizemos um belo gol e fomos prejudicados dessa forma. A gente sai prejudicado dessa forma é complicado. E não esperávamos que fosse diferente, por ser um árbitro (Ramon Abatti Abel) que tem apitado jogo deles sempre, foi pressionado na volta do intervalo… O cidadão (Rafael Traci) que está lá no VAR a gente conhece bem por não ser a primeira vez que prejudica o Goiás. É difícil porque são dois pontos que a gente merecia ter ganhado”, disparou Tadeu.

No momento do lance, Tadeu disse que o árbitro Ramon Abatti Abel deixou o lance correr para então marcar a falta. “Ele (Ramon Abatti Abel) falou que apitou a falta e que esperava a checagem do VAR. Deixou o lance correr para dar uma interferida e favorecer a equipe deles”, contou o goleiro do Goiás.