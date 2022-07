O goleiro Tadeu, do Goiás, afirmou que o volante Edson, do Atlético-GO, agrediu o preparador de goleiros do time esmeraldino, Flavio Mendes, na saída para os vestiários da Serrinha. A agressão, segundo o defensor, teria ocorrido após o término da partida em que o Dragão goleou o rival alviverde por 3 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Nas imagens da transmissão da partida, é possível ver jogadores e membros dos estafes dos dois times discutindo no caminho para os vestiários. A Polícia Militar entra no local e as portas de acesso são fechadas.

“Não teve confusão, o que aconteceu é que o Edson que não respeita ninguém. Acabou agredindo um membro da nossa comissão (técnica), tem um vídeo dele agredindo um membro da nossa comissão e saindo correndo para o vestiário. No momento que só estava ele e o membro da nossa comissão”, disse o goleiro Tadeu.

O defensor reforça que os demais jogadores, de Goiás e Atlético-GO, descem e ficam sem entender o que ocorreu.

“Não teve confusão, os jogadores foram descendo, e isso é bom ficar bem claro, para que não saiam falando que teve confusão, que o Goiás perdeu e saiu chorando a eliminação. O Edson que agrediu nosso membro da comissão e os demais jogadores foram descendo querendo entender o que aconteceu, e o cara que não tem respeito algum por ninguém correu para o vestiário”, salientou o jogador esmeraldino.

O volante Edson, por sua vez, se defendeu ao afirmar que empurrou o treinador de goleiros do Goiás após ter sido ofendido verbalmente pelo profissional.

“Eu acabei ‘que empurrei ele mesmo’, mas diferente do que foi relatado por ele (Tadeu), que dei um soco. Negativo. Pode puxar a câmera se tiver. Ele me mandou tomar naquele lugar. É muito fácil ouvir uma versão, tem de ouvir as duas. É bom ouvir as duas”, disse Edson.

O jogador atleticano reclamou que ofensas também ocorreram dentro de campo, segundo Edson, partiram do atacante Pedro Raul.

“No final do 1º tempo, o craque deles, o Pedro Raul, disse que ia ganhar da gente na bola e na porrada. Isso aí eles não falam. Aqui não tem desrespeito por ninguém não. A gente briga pelo nosso pão, eles brigam pelo deles e assim tem que ser. É caso encerrado. Estamos felizes com a classificação e conseguimos aqui, mais uma vez, classificar na casa deles. Não é desrespeito com a instituição Goiás”, concluiu o volante Edson.