Com a vitória no clássico e o desfecho da 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás se colocou no meio da tabela de classificação na 10ª colocação. O goleiro Tadeu comemora o bom momento, mas alerta sobre a necessidade de conquistar, o quanto antes, uma pontuação que cumpra o objetivo da permanência do clube na elite nacional para a próxima temporada.

Neste momento, com 32 pontos, o Goiás abriu sete pontos de vantagem para o Cuiabá, que abre a zona do rebaixamento. Essa é a mesma distância para a faixa de classificação para a Copa Libertadores da América. Apesar da equidistância, Tadeu diz que é preciso olhar com cuidado para o Z4.

"Até chegarmos aos 45 pontos, precisamos focar nisso (fuga do rebaixamento). Temos de ter os pés no chão, mas chegamos em uma parte da tabela onde todos que estão atrás gostariam de estar. Mas isso não muda nada a nossa busca pelo primeiro objetivo (permanência)", disse o goleiro do Goiás.

Leia também:

+ Goiás cresce com bom início de 2º turno no Brasileiro

+ Técnico do Goiás vê time no caminho certo: "estamos cada vez melhores"

Apesar dessa linha de raciocínio adotada dentro do clube, já existe a cobrança de torcedores por um sarrafo mais alto e, consequentemente, a mudança de meta para uma vaga em competições internacionais em 2023. Tadeu enxerga com naturalidade a cobrança, mas quer que o Goiás dê um passo de cada vez.

"Vejo como natural, quando você está perto da zona (do rebaixamento) a cobrança é para sair, para atingir a pontuação (45 pontos). Mas como estamos na primeira página da tabela, muito próximo dos primeiros colocados, gera expectativa no torcedor e na imprensa. Precisamos continuar com os pés no chão", frisou.

O Goiás volta a campo somente na próxima segunda-feira (5), às 20 horas, na Vila Belmiro.