No clássico em que completou 200 jogos pelo Goiás, o goleiro Tadeu recebeu homenagem, neste domingo (12), antes da partida contra o Goiânia, na Serrinha.

O jogador de 31 anos, titular do clube esmeraldino desde 2019, quando chegou, ganhou um quadro com a camisa de 200 e um banner gigante no fundo do gol dos vestiários na Serrinha.

Tadeu recebeu a camisa de número 200 ao lado dos dirigentes do Goiás - presidente Paulo Rogério Pinheiro, vice do Conselho Deliberativo Edminho Pinheiro e vice de futebol Harlei Menezes.

A Serrinha é o estádio em que Tadeu mais atuou nos 200 jogos pelo Goiás. O jogo contra o Goiânia é o 78ª partida do goleiro na casa esmeraldina. Isso ocorre porque o Goiás passou a jogar em seus estádio desde a pandemia de Covid-19. O clube remodelou o local, aumentando a capacidade, e passou a jogar todas as competições na Serrinha.

