Esporte Tadeu valoriza classificação do Goiás: 'conseguimos o objetivo' Goleiro esmeraldino avaliou atuação do Goiás diante do Sousa-PB no empate que valeu vaga na 2º fase da Copa do Brasil

O goleiro Tadeu valorizou a conquista do objetivo na classificação do Goiás sobre o Sousa-PB, na noite desta terça-feira, pela 1ª fase da Copa do Brasil, após empate por 1 a 1. Capitão do Goiás no interior da Paraíba, Tadeu disse que o Goiás viajou em busca de uma vitória, mas que o empate preenche a meta estabelecida. "Nós viemos aqui para nos classificar,...