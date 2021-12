Esporte Taffarel vai ajudar a criar filosofia de goleiros do Liverpool, diz Klopp O ex-goleiro de 55 anos irá conciliar a nova função nos Reds com o cargo na comissão técnica de Tite na seleção

Cláudio Taffarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, foi contratado no início desta semana pelo Liverpool para exercer a mesma função no clube inglês. O ex-goleiro de 55 anos irá conciliar a nova função nos Reds com o cargo na comissão técnica de Tite na seleção. A contratação do tetracampeão mundial foi sugerida por Alisson, goleiro do Brasil e do pró...