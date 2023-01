O atacante Neto Pessoa, do Vila Nova, acredita que nos jogos do Goianão 2023 no interior, o time colorado precisará competir mais do que jogar. Na análise do camisa 9, o aspecto físico vai prevalecer o aspecto da técnica. Nesta quarta-feira (18), a equipe vilanovense vai para o segundo jogo no interior, diante do Crac, em Catalão.

“Times do interior são fortes nos seus domínios, o estilo de jogo é diferente. Quem tem poder técnico maior, precisa se adaptar ao adversário várias vezes. No interior, você tem que competir ao invés de jogar. Estaduais são completamente isso, são jogos diferentes em que a força ganha na técnica”, comentou o atacante sobre as impressões dele do Goianão.

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

+ Veja a escala de arbitragem da 3ª rodada do Estadual

Homem gol do Vila Nova, Neto Pessoa não criou meta de gols no Goianão. Para ele, prevalecerá o crescimento coletivo do time colorado.

“Camisa 9 que não pensa em ser artilheiro, tem algo errado. Se não sonha com isso, tem que repensar suas metas. Não é minha meta principal ser o artilheiro porque não pode passar pelo coletivo. Principalmente neste início, em que converso mais com os meninos do ataque para entrosar e crescer no campeonato”, justificou o jogador, que neste Goianão marcou um gol em dois jogos.

Esse entrosamento, principalmente após a mudança no comando técnico do time colorado, Neto Pessoa acredita que o Vila Nova pode conquistar justamente por causa da sequência de jogos neste início de temporada.

“Início do ano no futebol brasileiro é assim, com maratona de jogos. Por outro lado, é bom porque o time consegue ter ritmo mais rápido. Nosso time mudou bastante. Ano passado era um time mais reativo, esse ano com o Claudinei a gente tenta propor o jogo mais. Tem todas essas mudanças que forçam a gente a buscar amadurecimento o mais rápido possível. Somos jogadores e temos que solucionar problemas, vamos solucionar com entrosamento”, salientou o camisa 9 do Vila Nova.

O time colorado enfrenta o Crac nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no estádio Genervino da Fonseca. O jogo é válido pela 3ª rodada do Goianão 2023.