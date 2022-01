Esporte 'Temos de continuar batendo metas', diz técnico do Atlético-GO sobre 2022 Marcelo Cabo falou que pretende ter um ciclo longo no Dragão e citou o trabalho de Maurício Barbieri no RB Bragantino como exemplo de longevidade

Marcelo Cabo retomou o trabalho no Atlético-GO. Otimista, após a melhor campanha do clube na Série A - terminou em 9º lugar, com 53 pontos -, o treinador estipula metas ainda mais ousadas para o Dragão em 2022. "A expectativa e a cobrança sobre o Atlético-GO, para esta temporada, serão muito grandes. Precisamos continuar batendo metas. Ano passado, fizemos a melhor c...