Esporte Tenista Bia Haddad conquista título de duplas no WTA 500 de Sidney Brasileira estreia na próxima segunda-feira no Aberto da Austrália

Atual número um do Brasil, a tenista paulista Bia Haddad faturou o título de duplas no WTA 500 de Sidney (Austrália) ao lado da cazaque Anna Danilina, após vitória de virada sobre a alemã Vivan Heisen, em parceria com Panna Udvardy, da Hungria. Haddad e Danilina ganharam a final neste sábado (15) por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/5 e 10/8), após partida de 1h31 d...