Começa nesta sexta-feira (3) a disputa da 2ª etapa do Circuito Goiano de Tênis, o torneio Aberto Unimed FGT500. A competição terá a presença de cerca de 200 atletas, distribuídos em dez categorias. As provas eliminatórias serão disputadas nas academias que organizam o evento: ProTênis, Íntegra e Rick Centro Esportivo, entre os dias 3 e 5 deste mês.

As finais serão disputadas entre os dias 10 e 12 de junho, na academia ProTênis. “Tivemos uma participação expressiva na 1ª rodada, com atletas demonstrando em quadra o desejo de superarem seus adversários”, contou Irismar Bueno, sócio proprietário da ProTênis e um dos organizadores do Aberto Unimed FGT500.

A 2ª etapa será mais uma que contará pontos para o ranking goiano de tênis, que será divulgado após a conclusão do campeonato que possui quatro etapas.

“O ranking já começou a ser desenhado com a pontuação conquistada nas primeiras provas, mas muita coisa pode mudar com a evolução das etapas. O importante é que cada fase oferece uma nova oportunidade para evoluir dentro do ranking. Essa competição saudável que move o espírito dos atletas e sentíamos falta disso no tênis goiano”, salientou Irismar Bueno.

As dez categorias são divididas entre as tradicionais masculinas (1ª classe, 2ª classe, 3ª classe, 4ª classe e 5ª classe) e cinco categorias especiais: iniciante, feminino A/B e C, 45 anos acima A e B. Os finalistas recebem premiação somada de R$ 2,1 mil.

Confira a programação da 2ª etapa do Circuito Goiano de Tênis:

Jogos eliminatórios

Datas: de 3 a 5 de junho

Local: Íntegra, ProTênis, Rick Centro Esportivo

Horários

Dia 3: partir das 18 horas

Dias 4 e 5: a partir das 8 horas

Finais

Datas: 10 a 12 de junho

Local: ProTênis

Horários:

Dia 10: partir das 18 horas

Dias 11 e 12: a partir das 8 horas