Esporte Terans faz dois e garante vitória do Athletico-PR diante do Avaí A vitória faz o Furacão subir três posições e chegar ao 12º lugar, com 9 pontos. A derrota tirou cinco colocações do Leão, que agora está em 10º, com 10 pontos

O meia Terans comandou a vitória do Athletico neste domingo (22) diante do Avaí. O uruguaio marcou os dois gols da equipe paranaense enquanto William Pottker descontou para os catarinenses. O Furacão dominou a partida e sofreu muto pouco frente a um Avaí que não fez boa partida. A vitória faz o Athletico subir três posições e chegar ao 12º lugar, com 9 pontos. A derr...