Com clubes estreantes, 13 participantes e muito pé na estrada, vai começar a 3ª Divisão do Campeonato Goiano. A divisão de entrada para o futebol local dá duas vagas à Divisão de Acesso (intermediária) da competição estadual e terá como uma de suas marcas clubes itinerantes, que terão de mandar jogos longe de suas sedes. É o retrato do momento da disputa, que ainda pode passar por mudanças nas próximas semanas, já que os clubes buscam soluções para mandar seus jogos em seus estádios.

Por falta de estrutura e laudos de conformidade de alguns estádios, 6 dos 13 clubes da 3ª Divisão têm jogos marcados como mandantes em outras cidades. De acordo com a Federação Goiana de Futebol (FGF), as equipes ainda buscam regularização dos estádios para não precisarem de tantos deslocamentos ao longo da competição.

O caso mais emblemático antes do início da competição envolve o Estádio Ferreirão, em Iporá. Mesmo sem representante na competição, Iporá vai receber um terço dos jogos da 1ª fase da 3ª Divisão, todos marcados na tabela oficial para jogos no estádio local. No entanto, o gramado passa por reformas visando à próxima temporada e deve ficar interditado em breve.

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Iporá, João de Almeida Lara explicou como está o estádio. “Neste momento, estamos refazendo o gramado. Tiramos os lugares onde a grama estava ruim e estamos colocando grama nova. Estamos colocando adubo e salitre. Devemos ter um jogo no sábado (3) e, depois, o campo deve ficar interditado para pegar um pouco mais de postura. Estamos muito preocupados com o Campeonato Goiano (do próximo ano, que terá o Iporá), é para isso que estamos preparando o campo”, disse o secretário. Neste sábado (3), Rioverdense e Independente se enfrentam no local.

No Grupo A, neste momento, todas as equipes vão mandar seus jogos fora do município sede do clube. O Mineiros é o clube que terá o maior prejuízo, pois tem seus jogos marcados para o Estádio Ferreirão, em Iporá, distante 280km de Mineiros. Ao todo, o Mecão realizaria cinco dos seus seis jogos da 1ª fase no Ferreirão. O presidente do clube, Elizam Carrijo, disse que tenta os alvarás para jogar no Estádio Odilon Flores, em Mineiros, e que não existe alternativa, no momento, além do Ferreirão.

Para a dupla de Rio Verde, Rioverdense e Independente, a tarefa de deslocamento será um pouco mais branda, pois o município está a 170km de Iporá, pelo menos para a estreia. O presidente do Independente afirmou que estão sendo realizados ajustes para que as equipes de Rio Verde joguem no Estádio Mozart Veloso do Carmo.

“Estamos finalizando algumas obras que foram exigências dos Bombeiros para liberar os jogos com público. Falta pouco. Estamos trabalhando e, se tudo correr bem, vamos jogar no Estádio Mozart Veloso do Carmo”, disse o dirigente.

Outra equipe da chave, o Santa Helena não vai mandar seus jogos no Estádio Pedro Romualdo Cabral, em Santa Helena. As três partidas como mandante do Fantasma estão marcadas para o Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás, mesmo local que está recebendo os jogos do Itumbiara na Divisão de Acesso. Para mandar seus jogos, o Santa Helena terá de superar os 110km que separam Santa Helena de Goiás de Bom Jesus.

Outros dois clubes chegaram a cogitar mandar seus jogos longe de casa. O ABD, que tem sede em Santo Antônio de Goiás, tinha suas partidas marcadas para o Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, mas conseguiu autorização para jogar suas partidas no Estádio Antônio Genoveva, perto de seu torcedor.

De volta a uma competição profissional após 20 anos, o Uruaçu conseguiu apresentar os laudos exigidos para mandar seus jogos no Estádio Serra Grande, em Uruaçu, e tirou de si um peso. A equipe tinha suas partidas, como mandante, marcadas para o Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, que fica a mais de 400km de Uruaçu.

Os outros dois clubes do Grupo C, União Inhumas e Centro Oeste, terão maiores deslocamentos para realizar os jogos contra o Uruaçu.

O Centro Oeste tem sede em Senador Canedo e vai fazer sua estreia no futebol profissional em Goiás. A equipe existe no modelo de sociedade anônima de futebol (SAF) e realiza seus treinos em Goiânia. O clube mandará suas partidas no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, mesmo local onde o União Inhumas vai jogar como mandante.

O clube foi fundado por Raimundo Queiroz, ex-presidente do Goiás, mas o dirigente não possui mais participação nele. A equipe tem como diretor esportivo Rogério Mancini, profissional que treinou Vila Nova, Goiânia, Goianésia e fez outros trabalhos no futebol goiano.

No Grupo D, a única das três equipes que vai ter de sair de casa para mandar os jogos é o Bela Vista, que tem como sede o município de Bela Vista de Goiás. As partidas serão no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, a 100km de distância. O João Vilela é casa do América de Morrinhos, também no Grupo D.

Clube de Luziânia disputa competição estadual goiana

O Royal Futebol Clube é uma das novidades da 3ª Divisão para o futebol profissional de Goiás. A equipe tem como sede o município de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Há muitos anos, os clubes dessa região de Goiás optaram por disputar as competições do futebol do Distrito Federal. O Royal rompe com essa tradição e se volta ao futebol goiano.

A equipe pertence ao grupo que já conta com o Real Brasília FC, do Distrito Federal. O intuito do Royal é formar atletas e cidadãos e, por isso, a escolha pela entrada no futebol goiano. A equipe trabalha com a perspectiva de se consolidar no cenário local. “Entramos no Campeonato Goiano para poder aumentar a competitividade dos jogadores e, quem sabe, um dia chegar à Primeira Divisão do Goiano”, explicou Pedro Ayub, diretor esportivo do Royal.

O Royal já disputa competições goianas nas categorias de base e deve ter no elenco profissional jogadores vindos do sub-20, bem como reforços também vindos do Real Brasília FC, que está envolvido nas finais da 2ª Divisão do Campeonato Brasiliense.