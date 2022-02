Esporte Testes táticos são aprovados em goleada do Goiás Glauber Ramos elogia resposta da equipe que atuou no sistema com três zagueiros diante da Jataiense

Classificado antecipadamente às quartas de final do Goianão no meio de semana, o Goiás teve mudanças táticas e das peças na goleada de 3 a 0 sobre a Jataiense, neste domingo (20), no Estádio Arapucão. A equipe alviverde chegou ao resultado que o deixa com a melhor campanha após oito rodadas na 1ª fase (17 pontos), o melhor sistema ofensivo (16 gols em oito jogos) e o...