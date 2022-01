Esporte The Best: Fifa anuncia os finalistas do Prêmio Puskás O vencedor será conhecido no evento The Best, que acontece no próximo dia 17 e também premiará o melhor jogador da última temporada

A Fifa anunciou nesta terça-feira (4) os três finalistas do Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano. O vencedor será conhecido no evento The Best, que acontece no próximo dia 17 e também premiará o melhor jogador da última temporada. O tcheco Patrik Schick, o argentino Erik Lamela e o iraniano Mehdi Taremi concorrem à premiação do mais belo golaço de 202...