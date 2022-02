O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, ganhou o prêmio de melhor jogador do Mundial de Clubes. Os Blues venceram o Palmeiras por 2 a 1, neste sábado (12), na final e ficaram com o título.

Na decisão, o brasileiro atuou o tempo todo e fez um pênalti ao colocar a mão na bola no segundo tempo, quando o Chelsea vencia por 1 a 0. Raphael Veiga empatou para o Palmeiras na cobrança, o que levou a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, Havertz fez para o Chelsea em mais um pênalti e garantiu a vitória dos ingleses.

Dudu e Danilo, ambos do Palmeiras, foram eleitos o segundo e terceiro melhores jogadores do Mundial, respectivamente.

Thiago Silva ainda conquistou o prêmio de favorito da torcida na competição.