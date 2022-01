Esporte Thiago Silva marca, Chelsea domina clássico e vence o Tottenham Devido à pausa para a Data Fifa, as duas equipes só voltam a campo no dia 5 de fevereiro, pela Copa da Inglaterra. O Chelsea receberá o Plymouth Argyle, e, também em casa, o Tottenham encara o Brighton

O Chelsea dominou o clássico londrino na tarde deste domingo(23), no Stamford Bridge, e venceu o Tottenham por 2 a 0 pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por Ziyech, com um belíssimo chute de fora da área, e Thiago Silva. A vitória leva os Blues, em terceiro lugar, a 47 pontos, um a menos que o Liverpool, vice-líder, e dez abaixo do líder ...