Esporte Tiago Volpi e Calleri voltam aos treinos no São Paulo após Covid-19 Eles integravam uma lista de 11 desfalques do São Paulo por causa da doença

O treino do São Paulo nesta sexta-feira (14) contou com a volta de dois jogadores que contraíram Covid-19 nas férias. O goleiro Tiago Volpi e o atacante Jonathan Calleri tiveram resultados negativos para a doença e foram liberados para participarem da atividade. Eles integravam uma lista de 11 desfalques do São Paulo por causa da doença. Além deles, estão com Co...