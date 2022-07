O time de basquete 3x3 da Universidade Federal de Goiás (UFG) avançou às quartas de final do Pan-Americano Universitário, o FISU América. Na fase eliminatória, a equipe goiana vai enfrentar o time da Universidade da Costa Rica, o duelo será disputado nesta quarta-feira, a partir das 16h30. A partida terá transmissão na página do torneio no Facebook.

A UFG é uma das duas representantes do Brasil no FISU América, a outra equipe é da Unip-SP. O time goiano tem Arthur Magnabosco (Educação Física), Guilherme Magnabosco (Arquitetura e Urbanismo), Pedro Lucas Santiago (Engenharia de Transportes) e Vítor Zoccoli (Educação Física) como atletas.

Na fase de grupos, o time goiano venceu os quatro jogos. Bateu a Universidad San Ignacio de Loyola/Peru por 16 a 9, depois superou o Universidad Dr. Andrés Bello/El Salvador por 10 a 9, a Universidad de Chile por 13 a 12 e a Universidad Nacional de La Plata/Argentina por 11 a 10.