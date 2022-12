O ano novo também será de time novo para o Vila Nova. Com 11 contratações e reformulação no elenco, o clube colorado mostrará ao torcedor uma nova formação titular a partir da próxima temporada. Diferente de 2022, quando iniciou o ano com base titular remanescente, o Tigre sofrerá mudanças em todas as posições já na estreia do Goianão 2023.

No gol, Vanderlei, Victor Hugo e Dênis Júnior foram contratados após a saída de todos os goleiros que fizeram parte da campanha na Série B. Heitor, formado na base colorada, foi o único que permaneceu.

Vanderlei, que ainda vai se apresentar para a pré-temporada, leva vantagem na disputa pelo histórico na carreira, com passagens por clubes como Grêmio, Vasco, Santos e Coritiba.

Na zaga, Rafael Donato, Jordan e Doma permanecem em relação ao time de 2022, e Carlos Alexandre surge como única novidade na posição. Os dois primeiros terminaram o ano como titulares e a zaga pode ser a única sem mudanças, caso Claudinei Oliveira opte por manter a dupla.

As laterais seguem o caminho da zaga, com Alex Silva e Jefferson como remanescentes. O experiente Diego Renan, porém, é um jogador com potencial para ser titular, já que atua dos dois lados do campo.

Entre os volantes, Ralf e Sousa permaneceram para 2023, assim como Domingos, revelado na base colorada. Essa é outra posição que não deve ter mudanças para a próxima temporada, mas Rickson surge como jogador polivalente no setor por também atuar como meia, segundo volante e jogador de beirada no ataque.

Marlone e João Lucas são atletas que permaneceram para 2023, mas não foram titulares. Um deles deve iniciar o novo ano como responsável pela criação do time colorado.

A camisa 9 permanece com Neto Pessoa, mas o jogador deverá ter novos companheiros pelas beiradas e Hyuri como concorrente.

Matheus Souza e Riquelme são os remanescentes que atuam no setor, mas não eram titulares. As posições, caso Claudinei Oliveira opte por escalar três atacantes, também terão Wendson, Guilherme Parede e Vinícius Leite na disputa por duas posições.

O Vila Nova ainda não definiu se disputará jogos-treinos ou amistosos durante a pré-temporada, mas a tendência é que a formação titular do Tigre seja bem diferente da equipe que terminou 2022 por causa da saída de titulares e chegadas de reforços que vão brigar por vagas no 11 inicial.

Na última temporada, o Vila Nova disputou o primeiro jogo de 2022, na vitória de 1 a 0 contra o Goiatuba pelo Estadual, com oito jogadores que atuaram pelo time em 2021. A tendência é que o número seja menor na estreia da equipe no Goianão 2023, contra o Goiânia, no OBA, no dia 12 de janeiro.