Os dois jogos com representantes de Anápolis que disputam a Série D do campeonato Brasileiro terminaram sem gols neste sábado (23).

No Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o Grêmio, que defende a liderança do Grupo A5 na rodada, ficou no 0 a 0 com o Ceilândia.

Agora com 4 pontos, conquistados em uma vitória e um empate em dois jogos, o Grêmio Anápolis pode ser ultrapassado neste domingo (24), no complemento da rodada.

No Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), o Anápolis visitou o Operário e também empatou por 0 a 0. O Galo da Comarca soma seu primeiro ponto na Série D, pois foi derrotado pelo Brasiliense na estreia por 2 a 0.

Na próxima rodada, os dois anapolinos se enfrentam. Grêmio Anápolis e Anápolis jogam no próximo sábado (30), às 16 horas, no Jonas Duarte.