Esporte Times do Vila Nova/Universo goleiam nos JUBs de Futebol Único representante do Estado, o Tigre construiu goleadas nas duas categorias, feminino e masculino

O Vila Nova/Universo começou o JUBs de Futebol com duas goleadas. Os times feminino e masculino venceram, nesta segunda-feira (16), os primeiros compromissos das equipes no torneio universitário, que vale vaga para os Jogos Pan-Americano de Futebol. A equipe feminina venceu com maior vantagem no placar. O time do Vila Nova/Universo aplicou 20 a 0 na equipe da Unive...