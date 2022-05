Esporte Times goianos perdem na despedida do Brasileiro Feminino sub-20 Equipes femininas do Atlético-GO e Goiás foram superadas na última rodada da fase de grupos da competição nacional

Atlético-GO e Goiás perderam seus respectivos jogos nas depedidas das equipes do Campeonato Brasileiro Femino sub-20. Os dois times foram os representantes goianos na competição e não avançaram à fase eliminatória do torneio. O time feminino do Atlético-GO perdeu por 4 a 0 para o Minas Brasília, na sexta-feira (13) à noite. Já as esmeraldas do Goiás foram supera...