O técnico Tite afirmou que o atacante Pedro, do Flamengo, está "fazendo valer" uma convocação para a seleção brasileira. Em entrevista concedida nesta terça-feira (6) ao programa "Último Lance", da TNT Sports, o gaúcho brincou ao classificar o jogador como um "carro com acessórios específicos".

"Eu não sei se eu vou convocar, mas que ele [Pedro] está se fazendo valer, sim. Trata-se de um jogador com uma característica específica, é um carro com acessórios específicos de um camisa nove. Pega o Fred: é o Pedro. Um jogador da última bola", iniciou Tite à emissora.

"Se pegarmos os índices dos gols e das jogadas ofensivas que ele traz no Flamengo, é um aproveitamento impressionante. Ele chega como uma grande possibilidade na concorrência deste setor. Ele tem uma característica diferente das demais. Pedro, Pedro Raul, Calleri e Cano, jogadores de última bola, têm essa característica específica. O Richarlison também gosta de jogar de 9. Não posso antecipar".

NEYMAR PELO LADO?

Pelo menos na seleção brasileira, "nunca". Tite deixou claro que o camisa 10 da seleção brasileira atuará pelo centro do campo ou até como um nove.

"Do lado, não, nunca. Ele é centro. As vezes utilizamos ele com o Paquetá, aí é jogada de combinação conjunta com dois atacantes de lado e com um segundo meio-campista que entra em função mais ofensiva: às vezes Fred, às vezes Paquetá, na Copa a gente usou o Firmino nesta fase ofensiva. Ele pode ter também um Gabriel Jesus ou o Richarlison, explicou o comandante.