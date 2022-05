Esporte Tite chama Danilo, do Palmeiras, para amistosos da seleção brasileira Brasil vai entrar em campo contra a Coreia do Sul, no próximo dia 2de junho. Depois disso, enfrenta o Japão (6)

O volante Danilo, 21, do Palmeiras, foi a principal novidade da lista do técnico Tite para três amistosos da seleção brasileira que vão acontecer no próximo mês. O jogador é um dos principais destaques do campeão da Libertadores desde a temporada passada e recebe a primeira oportunidade na equipe nacional. "É um jogador que a gente vem acompanhando. Em um hall d...