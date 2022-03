Esporte Tite convoca Arthur e Gabriel Martinelli para jogos contra Chile e Bolívia; veja a lista Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 24, no Maracanã. No dia 29, vai a La Paz enfrentar a Bolívia, na 18ª e última rodada das Eliminatórias

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira (11) os jogadores da seleção brasileira que enfrentarão Chile e Bolívia nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar. As principais novidades da lista foram as presenças do meio-campista Arthur, da Juventus (ITA), e do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal (ING). Guilherme Arana, latera...