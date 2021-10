Esporte Tite convoca seleção brasileira de futebol para as Eliminatórias A seleção brasileira poderá garantir a classificação para o Mundial no Qatar, em 2022, já no próximo jogo e para isso, terá de vencer a Colômbia e esperar que o Uruguai não derrote a Argentina

Com apenas um jogador que atua no Brasil, o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, Tite convocou nesta sexta-feira (29) a seleção para os próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No próximo dia 11 de novembro, a equipe receberá a Colômbia na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois visitará a Argentina, em San Juan. A seleção brasileira ...