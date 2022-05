Esporte Tite define seleção brasileira com Raphinha titular e Jesus no banco Brasil enfrentar a Coreia do Sul no próximo dia 2 de junho, em Seul

A seleção brasileira está definida para enfrentar a Coreia do Sul no próximo dia 2 de junho, em Seul. No treino desta segunda-feira (30), Tite escalou uma equipe com Raphinha entre os titulares e Gabriel Jesus no banco de reservas. Essa era a grande dúvida deixada pela comissão ao longo da semana, já que ele chegou a colocar o atacante do Manchester City no quarte...