Esporte Tite diz que não seguirá na seleção brasileira após Copa no Catar Classificado para a Copa do Mundo deste ano, o Brasil irá para a sua segunda edição do torneio sob o comando do gaúcho

O técnico Tite não seguirá na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. A informação foi anunciada por ele mesmo, nesta sexta-feira (25), durante participação no programa Redação SporTV. "Estou muito focado no trabalho, sei do ciclo. Tive uma oportunidade que muitos outros profissionais poderiam ter tido ao longo da história: Minelli, Ênio Andrade, Abel B...