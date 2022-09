A dois dias do amistoso contra Gana, que abre o último período de jogos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, Tite fez muitos elogios a Neymar. O camisa 10 começou a temporada europeia em alta, com 11 gols e oito passes para gol nos primeiros 11 jogos pelo PSG.

Satisfeito com o desempenho do comandado tão perto do Mundial no Qatar, o treinador falou até palavrão, nesta quarta-feira (21).

"Parabéns, Neymar, Ricardo Rosa [preparador físico da seleção e do PSG], PSG, Fábio Mahseredjian [preparador físico da seleção]. Nessa escala de importância, depois chega a nós, porque é fruto de toda essa sequência para ele ter o desempenho técnico dos atletas extraordinários e excepcionais, e de quanto tu rapidamente pensa e executa. Rapidez de pensamento e execução têm que estar em sintonia. E nele está. Ele está jogando para caralho (risos). Está jogando muito", disse Tite, em entrevista coletiva.

Neymar mudou de função dentro de campo no PSG após a troca do técnico Mauricio Pocchetino por Christophe Galtier, no meio do ano. Agora, ele atua de um jeito mais parecido com o da seleção, com liberdade criativa no meio-campo.

Tite acha, inclusive, que ele tem ainda mais possibilidades com a amarelinha: "Ele joga num 5-2-3 pelo lado esquerdo, com Mbappé na frente e Messi de articulador pela direita. Mas ele é o jogador que baixa [para marcar]. Aqui fica mais livre, mais aberto o processo criativo dele."

Nesta sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília), contra Gana, Neymar terá funções de camisa 10 na seleção. É o meio-campista por trás do trio de ataque formado por Raphinha, Vini Jr e Richarlison, apoiado somente por Casemiro e Lucas Paquetá em funções mais recuadas.

Segundo Tite, a ideia do teste é ver como a seleção brasileira se equilibra defensivamente mesmo com tantos jogadores de características ofensivas em campo.

"Equilíbrio. Toda vez que se foge desse patamar corremos o risco. O Paquetá é um segundo meio-campista que te traz um senso de criatividade, mas te traz ao mesmo tempo um lateral direito que te dá um equilíbrio defensivo [Éder Militão]. Então é criação e gol nosso objetivo, mas é ter ao mesmo tempo consistência. Nesse equilíbrio uma equipe está mais próxima de vencer."

O Brasil vai jogar com a seguinte escalação: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro e Lucas Paquetá; Neymar; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

SUSTO COM NEYMAR NO TREINO

O treino desta quarta-feira (21) da seleção ficou marcado por um susto que envolveu Neymar. O camisa 10 ficou caído no gramado por cerca de cinco minutos recebendo atendimento médico e causou momentos de tensão entre comissão técnica, jogadores e jornalistas que acompanhavam a atividade no Stade Océane, em Le Havre, na França. Tite admitiu a preocupação.

Depois de uma dividida com o volante reserva Fabinho durante o treinamento, Neymar caiu no gramado e precisou ser atendido na mesma hora. Ele acusava um incômodo na perna direita. O departamento médico da seleção notou um corte na região do joelho direito do jogador e fez um curativo, o que permitiu a Neymar retomar o treinamento.

"Eu fico cuidadoso na expectativa humana. Não sou super-homem, tenho minhas ansiedades, tenho dor de cabeça, não durmo direito. Sou um ser humano igual, mas com preparação, estudos e experiência a vida inteira. Mas é inevitável ter esses sentimentos. Atenção, sim, mas naturalidade. Até falei com o doutor que achei que tivesse sido uma pancada de ligamento, que tivesse estressado o ligamento. Mas na hora em que o Fabinho dividiu teve um corte, ele me disse. Incrível, a imprensa sabia antes da gente. Claro, eles botam uma lupa, fazem um zoom e dão o diagnóstico (risos)", brincou o treinador.