Já pensou o Brasil ter o atacante Pedro Raul, do Goiás, na Copa do Mundo? A possibilidade foi citada pelo técnico da seleção brasileira na manhã desta quarta-feira (24). Em evento na CBF, Tite citou alguns nomes cogitados e disse que a definição da lista será feita de acordo com o momento. O treinador citou Pedro Raul nesse contexto, voltando a elogiar o jogador esmeraldino, como já tinha feito em uma entrevista para um canal do YouTube.

De acordo com o jornal O Globo, Tite falou uma lista de possíveis convocados ao chegar ao Seminário de Combate ao Racismo e à Violência. "Tenho externado alguns nomes. Não so o Pedro, como o Gabriel Barbosa, o Éverton Ribeiro. Mas também podemos lembrar do Pedro Raul”, falou o técnico da seleção brasileira.

Pedro Raul é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols marcados. O jogador está atrás apenas de German Cano, do Fluminense, que tem 13 gols e é argentino.

Tite já tinha elogiado Pedro Raul em uma entrevista que deu e foi ao ar nesta segunda-feira (22). O treinador descreveu características do atacante do Goiás como incomuns e o definiu como um "Fred atualizado".

Pedro Raul marcou, no Brasileiro, a metade dos gols do Goiás. O time tem 24 gols, e o atacante, tem 12. O jogador chegou este ano ao clube, emprestado por seu clube do Japão.