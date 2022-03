Esporte Tite prepara seleção com quarteto ousado para partida contra Chile Ideia do treinador é escalar o Brasil com Antony e Vinicius Júnior abertos como pontas, Lucas Paquetá e Neymar centralizados

A seleção brasileira enfrenta o Chile, nesta quinta-feira (24), no Maracanã (RJ), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, com um ataque inédito e promissor. O time terá Antony na ponta direita, Vinicius Júnior aberto pela esquerda e Lucas Paquetá e Neymar mais centralizados, dividindo responsabilidades entre meio-campo e ataque. Trata-se de uma...