O técnico Tite está com a família desde a eliminação do Brasil na Copa e seu estafe aguarda ser contatado pelo treinador para falar sobre o futuro.

Tite se fechou com a família no Rio de Janeiro logo após chegar ao Brasil depois da eliminação da seleção para a Croácia nas quartas da Copa do Mundo. O processo é o mesmo da última Copa.

Em 2018, também ficou um tempo "offline" e entrou em contato quando julgou ser melhor. Caseiro e reservado, costuma ficar somente em casa e com a família, por vezes apenas com a esposa Rosmari, não é nenhum sacrifício para o ex-treinador da seleção brasileira, que já tem esse traço de personalidade. Mesmo na vitória, não é de sair muito.

Sobre o futuro do futebol, Tite recebeu cinco propostas -três de seleções e duas de clubes europeus. O técnico não autorizou seus representantes a ouvir detalhes antes do fim da Copa do Mundo.

A princípio, a ideia do treinador era ficar um tempo longe dos gramados, mas esse período é indeterminado e pode ser curto diante de algo que lhe agrade. Tite deseja trabalhar no exterior, preferencialmente na Europa.

