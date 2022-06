Com gols de Richarlison, Neymar (2 vezes), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, a seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 no Seoul World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul, na manhã de quinta-feira (2). O técnico Tite elogiou o desempenho e a postura dos jogadores durante o teste de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que vai ser disputada entre novembro e dezembro.

Tite valorizou a importância do teste contra os sul-coreanos e elogiou a intensidade colocada pelos jogadores brasileiros, não só os titulares, mas principalmente, aqueles que vieram do banco de reservas.

“Tu trazer para esse nível de desempenho, não só de quem iniciou, mas de quem entra. Aquela máxima que digo, que entro com a perninha rápida, para manter um ritmo. Quanto mais ritmo intenso nós tivermos, mais o adversário se desgasta, e mais vantagem nós vamos tirar. Ela esteve em um padrão de atuação dos últimos jogos que nós tivemos”, frisou.

O treinador brasileiro observou que a equipe mostrou poder de concentração mesmo quando se viu no momento mais delicado, ao sofrer o empate, em 1 a 1, ainda no 1º tempo.

“Gostei de, mesmo tomando o gol de empate, termos mantido o nível de concentração, sem querer apressar demais. Se você pegar o segundo gol, o lance do pênalti no Alex Sandro, a gente deve ter ficado circulando por mais de um minuto e meio com posse de bola, rodando até ter o momento de infiltração”, argumentou Tite.

A Seleção volta a campo na próxima segunda-feira (6), contra o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio. A bola rola às 7h20 (horário de Brasília).