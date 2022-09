Técnico da seleção brasileira, Tite voltou a elogiar Pedro Raul, atacante do Goiás, no momento em que explicou, nesta sexta-feira (9), a convocação de Pedro, do Flamengo, para os dois últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo do Catar.

"Pedro especificamente é um "9" de área terminal. Jogador da última bola, jogador da conclusão. É o Fred atual. Tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado que te permitam um gol de cabeça. O gol contra o Vélez mostra isso. Ele empresta esta qualidade. O Pedro Raul do Goiás também é um exemplo disto. Fica também a citação. É função nossa reconhecer o trabalho", disse o treinador da seleção brasileira.

Pedro Raul, de 25 anos, é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Nas últimas entrevistas de Tite, o treinador elogiou bastante o atacante do Goiás.

