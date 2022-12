Aos 30 anos, o goleiro Tadeu vai iniciar sua quinta temporada pelo Goiás em 2023 e já é considerado o principal jogador a ocupar a posição desde a aposentadoria de Harlei. Apesar de cobiçado no mercado da bola, o jogador tem vínculo contratual longo com o clube esmeraldino e está a caminho de criar marcas importantes com a camisa do Goiás. Tadeu recebeu carimbo de ídolo para alguns, mas ainda persegue conquistas na Serrinha para se consolidar cada vez mais como um nome histórico no clube.

Contratado junto à Ferroviária em 2019, Tadeu chegou ao Goiás e não demorou para assumir a titularidade na posição, que sofria rotatividade desde a aposentadoria de Harlei, em 2014. Passaram nomes como Renan, Márcio, Marcos, Ivan, Sidão, Paulo Henrique e Tiago Cardoso, além de Marcelo Rangel, que ainda está no elenco esmeraldino e viu Tadeu dominar a posição.

Desde que estreou no Goiás, no dia 28 de abril de 2019, uma vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, Tadeu só esteve ausente de 29 jogos do Goiás. Nessas partidas, estiveram em ação Marcelo Rangel (23), Matheus Alves (3), Marcos (2) e Luis Felype (1). O capitão esmeraldino fez 190 jogos pelo Goiás e está bem perto de se tornar o goleiro que mais vezes defendeu o Goiás desde Harlei.

A expectativa é para que Tadeu consiga ultrapassar a marca de Renan ainda na fase de classificação do Campeonato Goiano. Para isso, o goleiro esmeraldino vai precisar estar em campo em mais 13 partidas, pois Renan deixou a Serrinha com 202 jogos disputados pelo clube goiano.

“O Tadeu já tem condições de escrever o nome dele na história do Goiás. Na história recente, podemos dizer que ele superou o Renan, que fez uma boa campanha, mas vejo o trabalho do Tadeu superior ao dele. A chegada do Marcelo Rangel também foi boa, mas o Tadeu já superou. No período pós-Harlei, já escreveu o nome na história”, avaliou Kléber Guerra, ex-goleiro do Goiás.

Tadeu conquistou a confiança da maior parte da torcida esmeraldina e tem grande aprovação dentro do clube. O jogador tem tudo para conseguir marcas importantes de longevidade com a camisa do Goiás, mas ainda está em busca de um título para deixar sua passagem pela Serrinha eternizada.

Para Kléber Guerra, uma conquista seria muito importante para o jogador e pode ser que ocorra nos próximos meses porque o Goiás é um dos favoritos ao título estadual. “O Goiás, neste ano, tem quase que obrigação de fazer uma campanha melhor. Esse posicionamento do Goiás de buscar um Campeonato Goiano pode dar tranquilidade para o Tadeu buscar esse título”, ponderou o ex-goleiro.

Desde que chegou ao clube, em 2019, Tadeu disputou três edições da Série A do Brasileiro e conseguiu se destacar individualmente nas três ocasiões como um goleiro que pratica muitas defesas difíceis. O jogador disputou também partidas pelas copas do Brasil, Sul-Americana e Verde. Esteve perto do título de campeão goiano apenas uma vez, quando chegou com o time esmeraldino na final do Estadual diante do Atlético-GO, em 2022. Nas outras duas edições em que atuou, o Goiás não avançou até a última etapa.

Tadeu tem o caminho pavimentado para seguir crescendo na história esmeraldina. O jogador vai disputar sua quinta temporada pelo Goiás e ainda tem contrato com o clube para disputar outras três. Se mantiver a média de jogos disputados nas três temporadas completas que fez pelo alviverde – 2020, 2021 e 2022 – Tadeu deverá ultrapassar a casa de 400 jogos pelo time esmeraldino.

O número, se alcançado, ainda deixaria o jogador muito distante de Harlei, que disputou 16 temporadas pelo Goiás e terminou sua passagem com 831 partidas.

O nome do capitão esmeraldino esteve envolvido em algumas especulações para sua transferência, mas o Goiás não deseja negociar o atleta, que é considerado um esteio para o atual momento do clube.