Desde que entrou em campo para substituir Ronaldo, então titular do Atlético-GO, o goleiro Renan tem passado segurança e alcançado aquilo que se espera de jogadores na posição dele: defesas salvadoras e decisivas. O jogador atuou nos últimos três jogos do Dragão, levou só um gol e, na noite deste sábado (13), no Rio, reencontra o Botafogo, clube em que teve a formação como atleta e foi o berço para se projetar no futebol.

Para Renan, uma partida "especial", por ser diante da ex-equipe, que ele enfrentará pela primeira vez na carreira. O goleiro atleticano espera que o time consiga mais um resultado positivo.

"O Botafogo tem uma grande participação na minha carreira. Foram dez anos até eu sair, em 2015 (após título da Série B). Realmente, o Botafogo foi muito especial na minha carreira. Tenho carinho por ter jogado por um bom tempo no clube. Hoje, no Atlético-GO, estou muito motivado, vivendo bom momento. Não só eu, mas acredito que toda a equipe, todo o grupo do Atlético-GO. Sem dúvidas, para mim será um jogo legal, especial", destacou o novo titular da meta rubro-negra.

A presença de Renan mostra a rapidez e as mudanças no futebol. Há menos de um mês, disputava com Luan Polli a condição de reserva de Ronaldo. Polli saiu, Ronaldo se machucou e Renan se tornou titular. Isso depois de passar cinco anos jogando no Ludogorets (Bulgária), de 2017 até meados de 2021.

"Foi uma experiência muito boa na Bulgária (no Ludogorets). Passei um bom tempo lá. É uma cultura diferente, o clima, tudo muito diferente daqui, no Brasil. Tive a oportunidade de jogar grandes jogos, diante de equipes grandes da Europa. Isso me ajudou muito', comentou o goleiro que, antes de sair para o futebol europeu, passou uma temporada (2016) como titular no Avaí-SC, em que foi vice-campeão da Série B, atrás do Atlético-GO (campeão).

"Inclusive nos jogos de mata-mata, como os da Sul-Americana, tive a oportunidade de jogar contra as grandes equipes na Liga Europa, Champions League (Liga dos Campeões). Acredito que venho aqui, para o Atlético-GO, com uma experiência boa para ajudar, agregar e passar um pouco de experiência nestes jogos importantes", ressaltou Renan.

Na partida diante do ex-clube, Renan recomenda manter a aplicação e concentração mostradas nos últimos jogos, sejam da Copa do Brasil, Série A e na Sul-Americana. "O segredo para conquistar os três pontos é (fazer) como nos outros jogos, dentro e fora de casa, é se dedicar realmente, acreditar que é possível. Nosso grupo entendeu isso. O Botafogo é uma equipe qualificada. será um jogo muito difícil, mas sabemos que é possível (vencer) se houver entrega, dedicação." Renan ressalta que é esse caminho que o Dragão precisa seguir.

O goleiro analisa que a vitória sobre o RB Bragantino-SP serviu para deixar o Dragão novamente vivo no Brasileirão, mais forte e confiante. Agora, será preciso vencer mais jogos, manter a regularidade e subir na tabela de classificação na Série A. "Acredito que sim. Acredito que estamos no caminho certo, o trabalho é bem feito aqui. Não só os jogadores, mas toda a comissão técnica. O projeto é muito sólido, todo mundo sabe o que fazer", avaliou Renan.

Para ele, o time atleticano pode manter o nível de atuações e resultados nas copas e no Brasileiro. "Às vezes, é um detalhe e a vitória não vem. Estamos muito bem nas copas, mas estamos evoluindo, crescendo no Brasileiro, que é muito difícil e em que precisamos ter regularidade. A última vitória (2 a 1) sobre o Bragantino-SP foi muito importante. Isso nos dá confiança e força para a sequência", frisou o jogador rubro-negro.