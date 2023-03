Goleiro titular da Aparecidense nos últimos oito jogos do Goianão, Gabriel Felix ostenta bons números na equipe de Aparecida de Goiânia que, neste sábado (4), pretende garantir vaga à semifinal do Estadual em Catalão, a partir das 18 horas, no Estádio Genervino da Fonseca.

O Camaleão venceu a partida de ida por 3 a 0, tem boa vantagem para conquistar a classificação sobre o Crac, adversário para o qual não perde desde abril de 2013 – são nove vitórias e cinco empates.

Porém, Gabriel Felix antecipa que a Aparecidense não terá vida fácil no Sudeste Goiano e que é preciso muito respeito ao adversário. Assim, segundo ele, será possível passar de fase, alcançar a semifinal, brigar por um lugar na decisão e obter vaga na Copa do Brasil.

Leia também

+ Volante do Vila Nova tem fratura no rosto e vai passar por cirurgia

+ Goiás enfrenta Águia de Marabá na 2ª fase da Copa do Brasil

+ Técnico do Atlético-GO aponta dificuldades na 1ª fase da Copa do Brasil e ressalta vaga

"Fizemos os primeiros 90 minutos de forma muito eficaz, abrimos uma boa vantagem (3 a 0), sabemos da dificuldade que é jogar lá, em Catalão, e que vai ser um jogo muito complicado. Mas com muita dedicação, acredito que vamos sair classificados. Este é o nosso objetivo. Temos uma grande vantagem, mas nada ganho. Temos que respeitar o adversário", completou o goleiro da Aparecidense, que costuma usar a camisa 12 .

Promessa da base do Vila Nova, Gabriel foi campeão da Divisão de Acesso do Goianão e da Série C do Brasileiro (ambos em 2015). Ele ficou por mais um tempo no clube, mas não teve chances de mostrar que poderia jogar no time principal. Depois, Gabriel teve passagem pelo Jaraguá e foi novamente campeão da Divisão de Acesso (2019).

Rodou por algumas equipes e, ano passado, foi contratado pela Aparecidense, teve a chance de atuar na estreia do técnico Moacir Júnior – vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto-SP -, e participando da campanha que levou o Camaleão até a semifinal da Série C. Foram 13 jogos disputados e 14 gols sofridos.

Em 2023, a média dele é melhor – oito partidas e seis gols sofridos. Por isso, Gabriel vê com otimismo as chances de chegar adiante no Estadual. “Desde o ano passado, tive uma boa sequência de jogos. Neste ano, ela vem se repetindo e eu espero continuar fazendo bons jogos e ajudando minha equipe”, ressaltou o goleiro do Camaleão.

No Goianão 2023, só uma vez ele sofreu três gols, na derrota para o Atlético-GO. Por isso, pode ser decisivo, pois o Crac terá de fazer no mínimo três gols (e não levar nenhum) para levar a decisão aos pênaltis.

“Na vida de goleiro, sempre tem que estar preparado. Sempre esperei minha oportunidade e sempre trabalhei forte para que quando houvesse uma vaga, tinha de estar pronto para poder fazer o meu melhor. Aqui, sempre houve uma disputa sadia e, independente de quem jogue, tenho certeza de que a Aparecidense vai estar bem representada", comentou Gabriel Felix.